Valeria Fedeli, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni

Lutto nella politica. È scomparsa all'età di 76 anni l'ex parlamentare e ministra Valeria Fedeli. Senatrice del Partito Democratico dalla XVII legislatura, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato per poi essere nominata ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel governo Gentiloni. Nata a Treviglio (Bergamo) il 29 luglio 1949, è stata per molti anni dirigente nazionale della Cgil. Fu tra le fondatrici del comitato femminista 'Se non ora, quando?'.

"Un male inesorabile e feroce ci ha portato via Valeria Fedeli. Per molti anni prestigiosa dirigente nazionale della Cgil e del sindacato tessile europeo, poi vicepresidente del Senato e ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. Donna coraggiosa, sempre in prima linea in ogni battaglia per l'affermazione dei diritti dei lavoratori, delle donne, dei giovani, dei cittadini, credeva in una sinistra riformista capace di esprimere una cultura di governo"., ha commentato Piero Fassino. "Ci mancherà e sempre ne ricorderemo con gratitudine la sua lucidità intellettuale, la sua passione civile, la sua generosità. Ad Achille e ai suoi cari la più affettuosa vicinanza in queste ore di inconsolabile dolore", conclude il deputato dem.

"Ho appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni, vicepresidente del Senato, sindacalista e dirigente di partito. Ai suoi familiari e alle persone a lei care, giungano le sentite condoglianze del Senato della Repubblica", dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato.