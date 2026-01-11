Iran, anche Schlein scarica il regime: "Sosteniamo le proteste del popolo"

Redazione 11 gennaio 2026 a

a

a

"Siamo da sempre e mai come oggi al fianco dei movimenti democratici che manifestano da giorni in Iran e all'estero, delle tante donne e giovani che dimostrano coraggio, determinazione e voglia di liberta'. Guardiamo a questi eventi con profonda solidarieta' e ammirazione per il coraggio dei manifestanti che sfidano la cruda repressione del regime iraniano. C'e' grande apprensione per gli arresti, gli attacchi ai manifestanti, le numerose uccisioni gia' riportate, e condanniamo il blocco di Internet per impedire al mondo di vedere i proprio crimini, una misura inaudita e che mostra la crisi profonda del regime". Cosi' la segretaria del Pd Elly Schlein. "E' ora che l'Europa e la comunita' internazionale esprimano concretamente la propria solidarieta' attraverso il massimo livello possibile di azione diplomatica e di dialogo coi Paesi vicini per tagliare qualunque forma di sostegno al regime che si macchia di gravissime violazioni dei diritti umani, di cui deve rispondere. Sosteniamo fortemente le proteste del popolo iraniano e la sua forte aspirazione alla liberta'", aggiunge Schlein.