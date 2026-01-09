Mercosur, Casasco (Fi): "Accordo strategico per l'industria italiana, risultato frutto dell'azione di Tajani e del Ppe"

Redazione 09 gennaio 2026 a

“L'accordo di libero scambio UE-Mercosur è una tappa strategica per l’industria italiana. Parliamo del più grande accordo commerciale mai negoziato dall’Unione Europea, che apre un’area di libero scambio da 800 milioni di persone. Per le imprese italiane si tratta di una svolta concreta, con impatti significativi su esportazioni occupazione, competitività e settore produttivo .

Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato e responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia, commentando il via libera europeo all’intesa con i Paesi del Mercosur.

“Sono oltre 13.000 le imprese italiane già attive nel mercato Mercosur, con esportazioni per 7,7 miliardi di euro e 98.000 posti di lavoro sostenuti grazie a questi scambi. L’abbattimento dei dazi – oggi fino al 35% su settori come auto, macchinari, alimentari – permetterà risparmi superiori a 4 miliardi di euro annui per le imprese dell’UE, facilitando l’accesso a mercati dinamici come Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay”.

“L’accordo – prosegue Casasco – è costruito in modo equilibrato: difende l’agricoltura europea, con tutele rafforzate per oltre 340 indicazioni geografiche, e apre soprattuo nuove opportunità a settori strategici della manifattura Made in Italy, dalla meccanica al food, fino ai prodotti farmaceutici. Questo risultato è frutto dell’impegno costante di Forza Italia nel Parlamento europeo e nel PPE, e del grande lavoro del ministro e vicepresidente del PPE Antonio Tajani che ha saputo tenere insieme apertura dei mercati e tutela delle nostre filiere produttive, come peraltro sottolineato dal presidente di Confindustria. Un esempio concreto di come si possa coniugare libertà d’impresa e regole certe a vantaggio di famiglie, imprese e occupazione”.