Groenlandia, Meloni e leader Ue: "Sicurezza Artico priorità fondamentale per l'Europa"

"La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli Alleati europei stanno intensificando il loro impegno. Noi, insieme a molti altri Alleati, abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per mantenere l'Artico sicuro e dissuadere gli avversari. Il Regno di Danimarca — inclusa la Groenlandia — fa parte della Nato. La sicurezza nell'Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, sostenendo i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità delle frontiere. Si tratta di principi universali e non smetteremo di difenderli. Gli Stati Uniti sono un partner essenziale in questo impegno, in quanto alleato della Nato e attraverso l'accordo di difesa del 1951 tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti". Così una dichiarazione congiunta sulla Groenlandia del presidente francese Macron, del cancelliere tedesco Merz, della premier Meloni, del primo ministro polacco Tusk, del premier spagnolo Sanchez, del primo ministro.

"La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia". Così una dichiarazione congiunta sulla Groenlandia del presidente francese Macron, del cancelliere tedesco Merz, della premier Meloni, del primo ministro polacco Tusk, del premier spagnolo Sanchez, del primo ministro britannico Starmer e della prima ministra danese Frederiksen.