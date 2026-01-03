L'Italia condanna il regime di Maduro e chiede una transizione democratica

Foto: Ansa

Angela Bruni 03 gennaio 2026 a

"L’Italia ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto". Lo riporta una nota di Palazzo Chigi che sottolinea come la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia "seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle primissime evoluzioni". "Coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il Governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico", fa sapere l'esecutivo. In raccordo con il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani la premier Meloni "continua a seguire con particolare attenzione la situazione della comunità italiana in Venezuela, la cui sicurezza costituisce la priorità assoluta del Governo".