Sondaggi, terremoto a sinistra: Pd a picco e Conte si allarga. FdI vola

Fratelli d'Italia sempre primo partito e in crescita rispetto al 2024 mentre qualcosa si muove negli equilibri del tumultuoso campo largo, con il Pd di Elly Schlein a picco e il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che recupera terreno. Questo e altro nel sondaggio di fine anno di BiDiMedia che presenta le intenzioni di voto dei partiti per le Elezioni Politiche. Il confronto è con le ultime rilevazioni del 2024.

Il Centrodestra è sempre primo con il 46,4%, in leggero calo di 3 decimi. Forza Italia perde sette decimi e viene raggiunta dalla Lega, anch’essa in calo, all’8,3%. Bene il partito della premier Giorgia Meloni che sale di sei decimi al 29%. Noi Moderati è dato allo 0,8%.

Dicevamo del cosiddetto campo largo, che cresce di due decimi. Tra i partiti il M5s cresce di ben 1,3 punti. Il Pd è in brusco calo: passa dal 24% di fine 2024 al 22,4%. Alleanza Verdi e Sinistra cresce ( 7%) così come Casa Riformista di Matteo Renzi (2,1, +0,2). Centro liberale in crescita sulla scia della nascita di Ora! e PLD e alla performance di Azione (3,1, +0,6).