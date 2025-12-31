Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica: "La democrazia è più forte di tutto"

Foto: LaPresse

Un discorso che ha abbracciato gli 80 anni della Repubblica italiana e ha messo in evidenza sfide e tasselli fondamentali. Nel tradizionale discorso di Capodanno, il Capo dello Stato ha anche rivolto un appello ai giovani, esortandoli a non rassegnarsi di fronte alle sfide. Il futuro è nelle loro mani. "Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Entriamo, inoltre, oggi, in un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente, dall'economia, all'ambiente, al clima, alle rivoluzioni tecnologiche che investono le nostre vite, ai rischi delle pandemie, alle reti del terrorismo integralista. Ma nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.

"Il prossimo anno saranno gli 80 anni della Repubblica", ovvero "decenni di alto significato". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno, invitando a immaginare un "album" della storia della repubblica italiana. "Il primo fotogramma è rappresentato dalle donne - prosegue - per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Questo segno diede alla Repubblica il suo carattere democratico". Aggiunge: "La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia".

"L'Italia è un attore di grande rilievo sulla scena internazionale, anche grazie al contributo che i nostri militari hanno dato e danno alla costruzione della sicurezza e della pace. Anche qui un cammino con alti prezzi, a partire dal sacrificio dei nostri aviatori in missione umanitaria a Kindu, in Congo, nel 1961. L'Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo. Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale messaggio di fine anno agli italiani. "Possiamo - ha aggiunto - perché questa storia è frutto del sacrificio, dell'impegno, della partecipazione di tante generazioni di italiane e italiani. Ognuno ha messo la sua tessera in quel mosaico. In ogni casa, in ogni famiglia c'e' una storia da raccontare".

"Altre immagini, questa volta drammatiche. Le stragi. Il terrorismo. Ricordiamo i volti e i nomi delle vittime. Magistrati, giornalisti, uomini delle istituzioni, esponenti delle forze dell'ordine. E poi tanti, troppi giovani che cadono per mano di ideologie che fanno della violenza il loro unico strumento. Verrà definita la notte della Repubblica. Ma l'Italia prevale. Le istituzioni si dimostrano più forti del terrore. E lo sono grazie all'unità delle forze politiche e sociali, capaci di difendere i principi fondativi della Repubblica". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. Prosegue: "Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare - non soltanto in Italia - le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità".