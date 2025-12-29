Cdm, via libera al decreto Ucraina. E nel titolo tornano gli "aiuti militari"

Gianni Di Capua 29 dicembre 2025 a

È terminata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Il Governo, tra le altre misure, ha approvato il decreto legge recante "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance".

In un'altra bozza del decreto per la proroga degli aiuti a Kiev, la parola militari era assente e recitava: 'Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative e della popolazione dell’ucraina, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance'. Una sottolineatura che sembrava tener conto della posizione della Lega, che più volte ha chiesto cautela sull'invio delle armi a Zelensky, alla luce del nuovo scenario diplomatico. Nel titolo licenziato dalla riunione dei ministri torna la parola "militari":

Sul fronte del voto, ancora non c'è una data: il Consiglio dei ministri non ha preso nessuna decisione sul referendum per la riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Avete discusso del referendum e di una eventuale data? "Non ne abbiamo parlato...", ha tagliato corto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, rispondendo ai giornalisti all'uscita da palazzo Chigi.