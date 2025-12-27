Anche Fassino (Pd) dà ragione al governo: "Nessuna tolleranza verso Hamas"

Foto: Ansa

Angela Bruni 27 dicembre 2025 a

a

a

Qualcuno in un centrosinistra insolitamente silenzioso dà ragione alla linea "tolleranza zero" del governo contro terrorismo e criminalità. "L'inchiesta che ha condotto all'arresto di persone accusate di essere organicamente collegate ad Hamas, conferma l'esistenza di diffuse reti clandestine che, ammantandosi sotto falsi scopi umanitari, sono in realtà strutture fiancheggiatrici del terrorismo. Indispensabile che siano smantellate e che non vi sia alcuna forma di tolleranza o giustificazione". Lo ha dichiarato Piero Fassino in una nota.