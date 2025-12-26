Meloni sempre più apprezzata nel mondo, anche il Financial Times esalta la premier

Redazione 26 dicembre 2025 a

Meloni sempre più apprezzata nel mondo, anche il Financial Times, il quotidiano economico-finanziario britannico, esalta la premier e soprattutto ricorda i suoi successi, dal punto di vista economico. "L'Italia - scrive la testata sul post di presentazione dell'articolo - spesso liquidata in passato come l'anello debole dell'Europa, è diventata una storia di successo. E questo è chiaramente dimostrato dal giudizio degli investitori". Dopo i giornaloni americani, dunque, arriva un altro riconoscimento per un leader il cui impegno e lavoro è ormai sotto gli occhi del globo.