Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Ucraina, Calenda asfalta Conte: "La tua linea è tradirla? Vergognati"

Esplora:
Foto: La Presse

Redazione
  • a
  • a
  • a

"Una domanda caro Conte: avresti lasciato l'Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? Qual e' la tua linea? tradire l'Ucraina, mettere il veto come neanche Orban ha osato fare sul prestito per Kiev, portando l'Italia fuori dall'Europa e scodinzolare sul piano di capitolazione di Trump? Vergognati va". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, rilanciando un post del presidente M5s, Giuseppe Conte.

Dai blog