Ucraina, Crosetto: "I nostri aiuti devono andare a chi subisce la guerra"

"Ho letto le varie dichiarazioni e sono contento! Perché vanno nel solco di ciò che abbiamo fatto in questi anni: i nostri aiuti devono prioritariamente concentrarsi sulla difesa dei civili dagli attacchi che subiscono ogni giorno, oltre a tutto ciò che faremo sul piano degli aiuti umanitari. Non posso che essere d'accordo e non ci sono, per noi, problemi. È ciò che già facciamo, atteso che ci siamo sempre concentrati soprattutto sulla difesa aerea. Per noi è importante non bloccare la possibilità di inviare aiuto a chi non vuole vincere una guerra, ma sopravvivere fino a quando terminerà". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Si conferma così la continuità e la centralità della protezione della popolazione civile e del sostegno umanitario nel rispetto degli impegni assunti e dei principi che guidano l'azione internazionale dell'Italia".