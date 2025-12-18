Scuola, Lega: "Fa bene Valditara a mandare gli ispettori per i webinar con Francesca Albanese"

Foto: Ansa

"Le parole dell'assessore toscano all'istruzione Alessandra Nardini, che difende e rivendica i 'famosi' webinar con Francesca Albanese, sono gravi e irresponsabili. Parliamo di una figura che si è già distinta per posizioni controverse e per dichiarazioni inquietanti e che ora vuole portare nelle nostre scuole una visione ideologica e senza contraddittorio su temi geopolitici. L'educazione non può essere svilita con la propaganda e l'indottrinamento degli studenti. Non ci sono dubbi: le ispezioni disposte dal ministro Giuseppe Valditara, che sta svolgendo un ottimo lavoro per tutelare pluralismo e neutralità nella scuola, sono un atto doveroso. La Toscana merita di meglio e aule dove non si debba aver paura di non essere di sinistra". Così i deputati della Lega Andrea Crippa, commissario del Carroccio in Toscana, e Andrea Barabotti.