Nato, Siri (Lega): "Da Rutte parole gravi. Serve diplomazia"

"Le parole del segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha evocato lo scenario di un nuovo conflitto su scala paragonabile alla Seconda guerra mondiale, sono molto gravi. Ma questi signori hanno dei figli? Parlano di nonni e bisnonni, ma non si rendono nemmeno conto di che catastrofe sarebbe se ci fosse un'escalation del conflitto con la Russia. Qualunque principio di giustizia ci sia da difendere non vale certo una guerra che, si sa, non potra' mai risolvere nulla. Puo' solo portare piu' morte e distruzione. Ma che fine hanno fatto i girotondi, le sardine, gli arcobaleni, il popolo viola e quello arancione, che si sono sempre spacciati per sentinelle della pace quando non ce n'era bisogno? Tutti spariti, ovviamente. Per fortuna esiste l'Italia del buon senso, e questo governo lavorera' sempre per una soluzione diplomatica a ogni conflitto, come previsto dalla nostra Costituzione". Cosi' Armando Siri, coordinatore nazionale dipartimenti Lega e consigliere per le politiche economiche del vicepremier Matteo Salvini.