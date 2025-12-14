Meloni: "Albanese nuova eroina della Sinisra e Salis non paga gli affitti per la casa popolare"

Foto: Ansa

Angela Bruni 14 dicembre 2025 a

"Voglio approfittare per rinnovare la mia solidarietà ai giornalisti della Stampa la cui sede è stata vandalizzata qualche settimana fa com'era accaduto anni fa alla sede della Cgil, solo che siccome la matrice dell'assalto era un po' diversa qui la sinistra s'è scandalizzata di meno. E voglio esprimere la solidarietà ai giornalisti della Stampa anche per le parole vergognose di Francesca Albanese, la nuova eroina del Pd a cui il Pd sta regalando mezza cittadinanze onorarie in Italia mentre lei partecipa ai convegni con i terroristi di Hamas". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , intervenendo alla giornata di chiusura di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. Albanese, ha ricordato la premier, "a proposito di questo assalto" alla Stampa "ha detto che sia un monito. Io penso che sia chiaro a tutti ormai che la sinistra ha un problema serio con il concetto di libertà. Sono di sinistra quelli che giustificano l'assalto ai giornalisti che non piacciono, sono di sinistra quelli che minacciano di morte i politici avversari, sono di sinistra quelli che bruciano i fantocci in piazza, sono di sinistra i sindacalisti che slogan che per protestare scandiscono banali contro un presidente del Consiglio donna, e sono di sinistra quelli che chiedono la censura dei libri sgraditi ma sono di sinistra soprattutto quei politici che di fronte a questi fenomeni intollerabili stanno zitti salvo poi venirti a dare le lezioni". "Non funziona più signori, non funziona più perché gli italiani lo hanno capito e gli italiani sono persone libere ed è per questo che votano per noi ed è per questo che non fanno quello che dite voi", ha concluso.

"Vogliamo dire basta con il buonismo e il giustificazionismo che la sinistra ha stratificato per decenni tutte verso le possibili forme di illegalità, come l'occupazione abusiva delle case soprattutto da parte dei centri sociali che organizzano un vero e proprio racket per fare soldi nascondendosi dietro il diritto dei più bisognosi. Poi si è scoperto che quei più bisognosi erano gente tipo Ilaria Salis, figlia di papà e oggi europeo europeo. Perché noi questa gente la mandiamo a rappresentarci in Europa e neanche adesso che guadagna più di 15 mila euro al mese ha pensato di ridare indietro i soldi che deve all'istituto delle case popolari di Milano per la sua occupazione abusiva di una casa destinata alla povera gente. Questi sono i comunisti... Vergogna, vergogna i comunisti... roba da matti", ha affermato la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju.