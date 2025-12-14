Atreju, stoccata di Meloni a Schlein: "Chi scappa non ha contenuti"

Foto: Lapresse

"Buongiorno a tutti. Siete uno spettacolo meraviglioso e voglio veramente ringraziarvi per questo entusiasmo, per la vostra energia contagiosa, per questo impegno senza sosta in queste giornate che profumano di buona politica, che profumano di comunità, che profumano di appartenenza". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , intervenendo alla giornata di chiusura di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. "Grazie perché davvero vedervi qui così numerosi, orgogliosi, davvero mi ripaga di ogni giorno impossibile, di ogni notte passata senza dormire abbastanza, di ogni fine settimana passata a lavorare per cercare di fare tutto quello che possiamo per il bene di questa nazione - ha aggiunto -. E grazie perché voi siete la risposta più bella, più limpida, più potente a chi ancora ha il coraggio di raccontarci che gli ideali non contano più, che la passione non serve, che la politica è solo un gioco di palazzo fatto di tatticismi e convenienze, che il sacrificio è inutile, che gli italiani sono stupidi, che tanto i politici sono tutti uguali e che siccome non può cambiare niente, tanto vale fare come hanno fatto tutti gli altri Luoghi comuni che questo evento smonta uno a uno, luoghi comuni che il nostro cammino ha smontato uno a uno". "Questo è il luogo in cui le idee, tutte le idee, hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo in cui questo è il luogo in cui dove Nietzsche e Marx si davano la mano direbbe Antonello Venditti. Cioè dove le identità si sfidano, rispettandosi. Questo è il luogo in cui il valore delle persone si misura solo sui contenuti e chi scappa dimostra di non avere quei contenuti", ha sottolineato.

"La sinistra si porta sfiga da sola. Quando dice che una cosa non si può fare, invece va benissimo", sottolinea la premier che saluta "anche Elly Schlein che non venendo ad Atreju si è fatta notare di più". "Chi scappa, però, dimostra di non avere contenuti", secondo Meloni. "Qui c'è il campo largo, quello vero. Chi dovrebbe federarlo invece non si è presentata". "Non accettiamo chi fa il comunista con il ceto medio è il turbocapitalista con i ricchi", sottolinea.