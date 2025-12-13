Veneto, Zaia: "Stefani guida una squadra importante. Buon lavoro al nuovo presidente e alla sua giunta"

Foto: La Presse

“Desidero rivolgere al Presidente Alberto Stefani e alla sua squadra di Giunta un sincero augurio di buon lavoro. Con loro inizia una nuova stagione per il Veneto, una Regione che chiede molto a chi la guida, ma che allo stesso tempo consente di esprimere competenze elevate e visione di governo. Lo dico con la consapevolezza di chi ha vissuto questa esperienza per molti anni: governare il Veneto è una sfida che premia il merito e l’impegno”. Con queste parole, Luca Zaia, Presidente uscente della Regione del Veneto e oggi Consigliere regionale, commenta la presentazione della nuova Giunta veneta.

“Stefani può contare su una squadra importante – prosegue Zaia – formata da donne e uomini che conosco e stimo, con significative esperienze professionali e istituzionali alle spalle. Un team all’altezza delle sfide, che avrà il compito di mantenere elevato lo standard raggiunto dalla nostra Regione in questi anni e di proiettarla verso nuovi traguardi”.

“I miei auguri di buon lavoro vanno al vicepresidente Lucas Pavanetto, alle assessore Valeria Mantovan, Paola Roma ed Elisa Venturini, così come alle consigliere delegate Elisa De Berti e Morena Martini. Proseguendo con i colleghi, un grande in bocca al lupo a Gino Gerosa, Massimo Bitonci, Dario Bond, Filippo Giacinti, Diego Ruzza e Marco Zecchinato. Il Veneto è una Regione benchmark per l’Italia: nei servizi, nella sanità, nella gestione finanziaria, nella promozione del territorio. Con Alberto Stefani e questa Giunta il Veneto continuerà a crescere, a innovare, a distinguersi”, conclude Luca Zaia.