Prodi ad Agorà: "Campo largo ancora in fabbricazione, senza programma e idee comuni"

Foto: La Presse

Redazione 10 dicembre 2025 a

a

a

Giorgia Meloni "si è investita da sola (a candidata premier - ndr) Non c'è mica problema di investirla. Il problema è di vedere come sarà lo schieramento di quello che Lei ha chiamato il campo largo. E qui è ancora tutto in fabbricazione …….. Un'alleanza va preparata con un programma e con idee comuni. Invece si sta giocando soltanto su chi dovrà essere premier o presunto premier che sfiderà la Meloni. Questa è una cosa che secondo me non può portare a grandi risultati''. Così Romano Prodi, ad Agorà su Rai Tre.