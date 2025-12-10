Campo largo o campo di battaglia? Cosa esce dal sondaggio su Salis, Schlein e Conte

Gianni Di Capua 10 dicembre 2025 a

Il candidato premier divide gli elettori del centrosinistra. È quanto emerge da un sondaggio Youtrend per Sky TG24. Alla domanda 'se andassi a votare alle primarie per il candidato presidente del Consiglio della coalizione, chi voteresti tra i seguenti?' è la segretaria del Pd, Elly Schlein, a raccogliere maggiori consensi con il 31%. Segue il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte il 29% e la sindaca di Genova Silvia Salis il 28%. Più indietro ci sono il neopresidente della Puglia Antonio Decaro (9%) e il sindaco di Napoli, nonché presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi (3%).

Sulla possibilità che nei prossimi mesi cambi il sistema elettorale per le elezioni politiche del 2027, emerge che il 53% degli italiani è contrario a cambiare la legge elettorale in vista del voto. Il 28% si dichiara favorevole (il restante 19% non sa). La quota di contrari scende al 31% tra gli elettori di centrodestra, mentre sale all'81% tra chi vota per i partiti del campo largo.

Secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend per SkyTg24, gli italiani sono più contrari che favorevoli all'ipotesi che l'Ucraina ceda alla Russia il Donbass (47% contrari, 29% favorevoli, 24% non sanno) e la Crimea (42% contrari, 35% favorevoli, 23% non sanno). Viceversa, ci sono più favorevoli (39%) che contrari (34%) all'ipotesi che Kiev rinunci a chiedere l'ammissione nella Nato (non sanno: 27%). Per la maggioranza relativa degli italiani - si legge sempre in una nota - il nostro Paese dovrebbe invece smettere di inviare armi e finanziamenti all'Ucraina: alla domanda 'secondo te quale delle seguenti posizioni dovrebbe tenere l'Italia in futuro?' il 38% pensa che il nostro Paese dovrebbe smettere di inviare armi e finanziamenti a Kiev e assumere un atteggiamento neutrale, il 26% ritiene che dovrebbe continuare a inviare armi e fondi ma non truppe, il 17% crede che dovrebbe smettere di inviare armi ma continuare a fornire un sostegno economico e per il 7% dovrebbe inviare un sostegno militare sempre maggiore anche con l'invio diretto di truppe. Il rimanente 12% non sa.