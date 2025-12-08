Rutelli: "Il centrosinistra di oggi? Devono convincermi a votarlo"

Foto: Lapresse

Quando all'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli chiedono se si riconosce nel centrosinistra di oggi, lui schiva: "Faccia la domanda successiva". "Devono convincermi a votarlo", poi aggiunge dal palco di Atreju, durante il panel con Gianfranco Fini 'Trentadue anni dopo', a ricordare la sfida per il Campidoglio tra i due uomini politici. Quindi sposta abilmente il discorso sul governo. "Io rispetto Meloni perché si trova a dover gestire un periodo di cambiamento a livello geopolitico e strategico", afferma Rutelli. "È un mondo che sta cambiando e chi governa ha la necessità di tenere un equilibrio". E a Fini dice: "Ragioniamo in positivo, Gianfranco, sulle cose che si possono condividere, su alcuni grandi temi si può andare oltre la competizione brutale, di qua o di là. Sarebbe saggio trovare, nella differenza fra maggioranza e opposizione, alcune aree in cui l'opposizione scelga di trovare una convergenza nei punti di utilità per il paese, che non significa fare pastocchi".