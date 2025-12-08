Il monito di Trump: "L'Europa sta andando in una brutta direzione"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 08 dicembre 2025

Nuovo affondo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l'Europa. "Guardate, l'Europa deve stare molto attenta", ha affermato il Capo della Casa Bianca pochi giorni dopo la pubblicazione della strategia di sicurezza nazionale Usa nella quale si paventa il rischio di "un'erosione della civiltà europea". "L'Europa sta andando in una brutta direzione", ha sottolineato Trump. "È molto grave, molto grave per la popolazione. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto". Il monitoraggio arriva dopo la riunione di oggi a Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania.