"Spara a Giorgia", firmato Br. Minacce di morte a Meloni dalla "Toscana rossa"

Foto: Ansa

Angela Bruni 07 dicembre 2025 a

a

a

"Spara a Giorgia" e firma delle Brigate rosse. Questa scritta è apparsa stamattina a Marina di Pietrasanta, l'elegante cittadina balneare della Versilia, nel cuore della "Toscana rossa". "Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo". Lo scrive sui social network Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, postando una foto del muro con la frase di minacce verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Solidarietà alla presidente Meloni per queste minacce firmate, come sempre, dall’estremismo rosso: l’ennesima prova di un clima d’odio che qualcuno continua a tollerare. Non ci intimidiscono. Non ci hanno mai intimidito", afferma Galeazzo Bignami, presidente dei deputati di Fdi.

Le Brigate Rosse, che hanno insanguinato l'Italia negli Anni Settanta e Ottanta, sono state dichiarate sciolte più di trent'anni fa dagli stessi componenti, finiti in carcere a più riprese. Qualcuno ha voluto "arruolarsi" sul campo in un'organizzazione che non esiste più. Forse soltanto per far sapere da che parte arriva tanto odio. Oppure perché non conosceva altra sigla "rossa" che Br. Solida alla Premier è giunta anche dal deputato Andrea Crippa, commissario della Lega in Toscana, "per l'aberrante frase, dipinta in rosso su una parete bianca, a Marina di Pietrasanta". "Un clima d'odio inaccettabile", sottolinea. "Una minaccia di morte - tutt'altro che velata - per la quale auspichiamo una condanna unanime e bipartisan''. La frase "Spara a Giorgia" era già apparsa lo scorso aprile a Milano, vergata con una bomboletta spry su una vetrina di una banca, durante un corteo Pro-Pal. In quell'occasione la minaccia non era stata firmata.