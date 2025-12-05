Tajani nella prima puntata di Forza 4: "Ho avuto due grandi maestri Montanelli e Berlusconi"

Redazione 05 dicembre 2025 a

a

a

“Ho avuto due grandi maestri, Indro Montanelli e Silvio Berlusconi: non c’era bisogno di parole, bastava osservarli, guardarli come si muovevano per apprendere da loro”. Il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani ha “battezzato” la prima puntata di Forza 4, il nuovo video podcast di Forza Italia. Ideato e condotto dal deputato-giornalista Paolo Emilio Russo con Salvatore Dama si prefigge di “raccontare la politica e i suoi protagonisti ai tempi di uno scroll”. Nell’intervista il segretario di Forza Italia ha parlato di guerra, aiuti e anche della sua vecchia professione, quella del giornalista. “Sono giornalista dentro, delle volte mi capita di apprendere dei fatti per il mio ruolo e mi dico: questa sarebbe una notizia enorme, uno scoop, ma poi prevale il ruolo istituzionale. Dei politici che ho intervistato, mi colpì Antonio Gava. A domanda sul ruolo che preferisse, mi rispose: l’importante è esserci. È una lezione politica. Quello che conta è essere protagonista, a prescindere dalla carica”, ha raccontato. Il vicepremier ha annunciato una prossima missione a Gibuti: “Vado spesso a visitare i nostri militari all’estero: lo farò anche adesso, prima di Natale: andrò a Gibuti e salirò sulla nave Marceglia che garantisce la libertà del traffico nel Mar Rosso”. Un lungo passaggio dell’intervista e’ stato dedicato alle guerre, quelle passate e quelle in corso: “Mi auguro che potremo lasciare ai nostri nipoti un mondo migliore di quello che abbiamo trovato noi”, ha aggiunto il capo della diplomazia. “Ho visto e conosciuto la guerra per la prima volta da giornalista, come inviato, più di quarant’anni fa e, purtroppo, tutte le guerre, qualunque sia la loro epoca, hanno un tratto comune, che sono la sofferenza e il dolore. Sono orgoglioso del lavoro fatto dall’Italia con gli aiuti umanitari a Gaza: abbiamo permesso a tanti bambini di curarsi nel nostro Paese e a tanti studenti palestinesi di venire a completare gli studi qui”, ha concluso.