Edilizia, Salvini: "Con il nuovo codice regole più chiare, così eviteremo altri casi Milano"

“Dopo il codice della strada e il codice degli appalti, con il codice edilizia aggiorniamo altre norme dopo più di vent’anni di attesa. Offriamo all’Italia regole più chiare e certe, tagliando la burocrazia: in questo modo non avremo più altri casi-Milano, con contenziosi tra enti locali e magistratura che rischiano di paralizzare le città. Sono molto soddisfatto”. Così Matteo Salvini dopo l’approvazione del Codice Edilizia da parte del consiglio dei ministri.