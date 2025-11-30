L'ultima mossa di Schlein: allargare la propria maggioranza. Ma i leader dem le chiedono il programma

Foto: Ansa

Avviare una discussione programmatica su tutto il territorio nazionale. Elly Schlein apre, su questo punto, alle aree della maggioranza dem riunite a Montepulciano. Aree che chiedevano alla segretaria di fare un lavoro per il partito e nel partito, per "utilizzare la forza del Pd", diceva ieri Andrea Orlando. "Io credo che quel momento sia arrivato, il momento di ingaggiare una discussione vera con il paese", dice la leader dem. La condizione posta da Schlein e' che questo lavoro si sviluppi in parallelo a un confronto con le realta' economiche e sociali, dalla scuola alla cultura, passando per il mondo delle professioni e del lavoro. "Non parlo solo dei nostri iscritti e nelle nostre scuole, dobbiamo andare a parlare con le persone, non per spiegare dall'alto ma per ascoltare con umilta'". Insomma, di chiudersi dentro le stanze del partito la leader dem non ne vuole sapere. Il momento del confronto interno arrivera' con una grande assemblea nazionale, al termine del percorso, probabilmente in primavera. Prima di allora, il Pd dovra' convocare il suo 'parlamentino' per pianificare questo cammino. Un'occasione, hanno sottolineato oggi i rappresentanti delle aree dem, che servira' a investire ufficialmente Schlein dei 'galloni' di candidata Pd alla premiership, cosi' come previsto dallo statuto dem e come segnalato anche da chi al Pd non e' iscritto: "Elly Schlein e' la soluzione piu' naturale", diceva ieri il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, cerniera tra 5s e Pd. E' proprio per mettere al riparo la segretaria dalle 'intemerate' di Giuseppe Conte e dalle manovre di chi, anche nel partito, spera in un 'papa straniero' che Michela Di Biase chiede "un voto in assemblea per dire che Elly Schlein sara' l'unica candidata del Pd alle primarie di coalizione. Basta con questa logorante abitudine di scegliere un leader per poi demolirlo", aggiunge la deputata Pd di Area dem. Stesso 'mood' dalla capogruppo alla Camera, Chiara Braga: "Abbiamo una leadership, quella di Elly Schlein, che ha dimostrato di sapere guidare un processo di costruzione dell'unita' con i nostri alleati. La nostra segretaria ha tutte le carte in regola per assumere la guida delle opposizioni e il governo di questo Paese".