Atreju, Conte punzecchia Elly: "Mi dispiace si sia ritirata"

Matteo Salvini propone l’incontro con il suo ex alleato Giuseppe Conte. Dopo che la prima inquilina del Nazareno prova a incastrare Giorgia Meloni senza successo, considerando che la premier non solo accetta di confrontarsi con lei, ma sfida anche il leader dei pentastellati in un dibattito a tre, il vicepremier e numero uno del Carroccio avanza la sua proposta: sfidare, in un vis a vis, il capo dei pentastellati ad Atreju il 14 dicembre, ricorrenza non casuale. «Saranno – spiega – i giorni immediatamente successivi alla decisione della Cassazione per il caso Open Arms. Sarebbe interessante discutere con Conte, visto che la difesa dei confini era una battaglia che diceva di condividere fino a quando non decise di allearsi col Pd, pur di restare al potere. Attendo una risposta». Un interrogativo a cui, per il momento, preferisce sviare il presidente del M5S, che, invece, rimarca la sua volontà ad affrontare la leader di FdI nella sua festa. «Sono disponibile – dice nel suo intervento agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna – a fare questo confronto in casa vostra». Evidenzia, d’altronde, come aveva già dato disponibilità a esserci prima che prendesse piede la polemica innescata dai compagni dem.

La vera novità, però, è un’altra. L’avvocato del popolo utilizza l’assist offertogli dal presidente del Consiglio per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’alleata del Pd: «Vengo a sapere che Schlein, saputo della mia presenza, ha preferito ritirarsi. A me questo dispiace». Rilancia, poi, le famose primarie: «Non escludo che possano esserci e che possa essere questo il criterio per scegliere un leader.

Sarei falso se dicessi che non ho saputo di questi sondaggi, così come lo sarei se dicessi che mi sono intristito». Il capo dei 5 Stelle, dopo la vittoria di Roberto Fico in Campania, infatti, è convinto di riprendersi la leadership del campo largo e mettere così subito fine alle aspirazioni della prima donna della sinistra di correre per Chigi. Se c’è un solo profilo adatto per tornare a Piazza Colonna, in casa grillina, c’è solo uno e si chiama Giuseppe Conte. Ecco perché "l’avvocato del popolo" vuole mettere, sin da subito, in chiaro le gerarchie e apparire quello “forte”, l’unico in grado di sfidare l’ex collega presidente, a differenza, invece, della “timorosa ragazzina del Nazareno”.