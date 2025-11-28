Salvini vuole evitare lo sciopero selvaggio nei fine settimana

Foto: La Presse

Redazione 28 novembre 2025

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini segue con grande attenzione le conseguenze dello sciopero odierno, consapevole che nuove agitazioni sono state annunciate anche nelle prossime settimane con l’ormai consueta scelta del venerdì. Salvini è determinato a limitare al massimo i disagi per i cittadini: per questo sono allo studio una serie di soluzioni per conciliare in modo più ragionevole le esigenze di chi manifesta con il diritto alla mobilità degli italiani. L'obiettivo è evitare che il Paese venga sistematicamente paralizzato, soprattutto nei fine settimana. Così una nota del Mit.