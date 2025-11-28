Atreju, Conte (M5S): "Io disponibile a confronto in casa vostra"

Foto: Ansa

''Dico a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia: 'Io ci sono'. Sono disponibile a fare questo confronto in casa vostra, valutate voi'', lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in collegamento agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna, riguardo alla propria disponibilità al confronto durante la manifestazione Atreju. ''Quest'anno mi era stata richiesta una disponibilità eventualmente a partecipare e l'avevo data. L'ho data già da qualche giorno - ha raccontato Conte - Anche quest'anno mi è stato detto che non era previsto il confronto con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Andando a casa altrui, ho ritenuto, comunque, che il confronto democratico è sempre bene che si faccia''.

''Poi c'è stato un elemento nuovo. Elly Schlein ha chiesto un confronto pubblico e ha posto come condizione questo confronto pubblico diretto con Meloni - ha aggiunto il leader M5S - Oggi qualcuno scrive 'Conte ha fatto da sponda con Meloni'. Io non ho fatto nessuna sponda''. Dopo ''questa sfida pubblica di Schlein'', Conte ha spiegato che Fratelli d'Italia ha sentito il suo staff ''per chiedere, a questo punto, avendo io già dato disponibilità, se eventualmente fossi disponibile a fare un confronto a tre. Io ho detto: 'Scegliete voi, facciamolo questo confronto, ma io sono sempre disponibile'. Ieri sera, vengo a sapere che Elly Schlein, saputo della mia presenza, ha preferito ritirarsi. A me questo dispiace''.

''In questa sessione di Bilancio, anche insieme al Pd, Avs e alle altre forze, abbiamo presentato 16 emendamenti anche unitari, che riguardano la situazione di povertà delle famiglie, le fasce più povere della popolazione, le imprese, che perdono competitività - ha ricordato Conte - Noi teniamo tanto anche a emendamenti per rispondere all'esigenza e al bisogno di sicurezza dei cittadini. Potevamo veramente incalzare Giorgia Meloni su queste questioni. Non fa conferenze stampa notoriamente facilmente e, quindi, sarebbe stata un'ottima occasione''. ''Elly si è ritirata, io, per quanto mi riguarda, confermo la mia disponibilità, perché credo che queste questioni, che ho riassunto adesso velocemente, riguardano i cittadini del Paese e sarebbe bene un confronto democratico su questi temi'', ha detto Conte.