Ucraina, Salvini: "Su piano Usa decidano Putin e Zelensky, Ue non si metta di traverso"

Il piano Usa per l'Ucraina "è notevole, ambizioso, anche se qualcuno lo deride. Ma gli unici due che devono darne un giudizio sono le parti in conflitto, Putin e Zelensky. Spero che nessuno si metta di traverso". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Alla domanda se, per il 'mettersi di traverso', si riferisca all'Ue per il contro-piano, Salvini ha risposto: "Sì. Lavoriamo sulla bozza di Trump, condivido le parole della presidente del Consiglio".

Alla riflessione che per molti il piano originale era una resa, Salvini replica: "Facciamolo decidere agli ucraini, se Zelensky per primo ci sta lavorando. L'impressione è che qualcuno a Parigi e Berlino abbia problemi interni e voglia proseguire la guerra, magari per vendere armi". Quanto alla domanda se voterà per rinnovare gli aiuti militari a Kiev, dice: "L'abbiamo sempre fatto, ma il tema corruzione non può essere ignorato. Vogliamo vederci chiaro prima di muoverci. Se ci sarà l'accordo di pace, poi, il tema non si pone. Se finisce il conflitto ho già una lista di centinaia imprenditori che vogliono andare in Ucraina per la ricostruzione e in Russia per riaprire i canali commerciali".