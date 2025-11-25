Campania, il ritorno di Sangiuliano: secondo di FdI a Napoli entra in Consiglio regionale

Foto: Lapresse

Gennaro Sangiuliano, noto giornalista Rai ed ex ministro della Cultura, conquista un seggio nel Consiglio regionale della Campania come secondo candidato più votato di Fratelli d’Italia nella provincia di Napoli, grazie a 9.902 preferenze. Nato a Napoli il 6 giugno 1962, Sangiuliano ha costruito una lunga carriera nel mondo dell’informazione e dopo le dimissioni per il caso Boccia e un'esperienza da inviato a Parigi per la tv di Stato, ha deciso di rientrare nel mondo della politica. Centrando l'obiettivo.

Nella tornata regionale del 2025, Sangiuliano si conferma figura centrale per Fratelli d’Italia nella sua area: con 9.902 voti personali, ottiene un posto nel Consiglio regionale campano. Si posiziona al secondo posto tra i candidati del partito di Giorgia Meloni nella provincia di Napoli, dietro Palmira Fele (detta Ira), che ha ottenuto 14.788 preferenze. Seguono Raffaele Maria Pisacane con 9.731 voti e Marco Nonno con 9.605 voti.

Flop assoluto per Maria Rosaria Boccia che, dopo un tira e molla, è entrata nella lista di Bandecchi. Per lei soltanto 89 preferenze quando lo spoglio è completo al 100%.