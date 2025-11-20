La Lega rilancia il taglio del canone Rai

Foto: La Presse

Con la riformulazione di un emendamento già deposito, la Lega ripropone nella manovra il taglio per un anno, nel 2026, del canone Rai - dagli attuali 90 euro a 70, già proposto con la manovra del 2024 -, e allo stesso temo, un fondo di 430 milioni (previsto già due anni fa) "per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative, previste dal contratto di servizio nazionale tra la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy. La norma è prevista nel 'testo 3', arrivato ieri sera, di un emendamento a prima firma Bergesio (Disposizioni in materia di emittenti televisive), che nella formulazione originaria prevedeva un fondo di resilienza per le emittenti televisive locali.