Giorgia Meloni promuove la lingua italiana: "E' un investimento strategico"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un video messaggio in occasione della prima Conferenza dell’Italofonia. L’iniziativa vede l’istituzione della Comunità dell’Italofonia, forum permanente volto a promuovere dialogo, cooperazione e valorizzazione della lingua italiana. "Sono davvero molto contenta di dare il mio benvenuto a Roma a tutti voi, ai Ministri e ai Capi delegazione, che hanno accettato il nostro invito e scelto di dare vita insieme a noi alla Comunità dell’Italofonia - dice Giorgia Meloni nel video rivolto alla Comunità dell'italofonia - È un’iniziativa nella quale crediamo molto, perché si pone un obiettivo di fondo: rispondere alla sempre crescente domanda d’Italia che c’è nel mondo. Dalla musica al design, dall’arte alla letteratura, dalla scienza all’industria, dal turismo alla moda. È una domanda che si declina in tante lingue, ma che riassume la sua essenza nella lingua italiana. La lingua di Dante, Leonardo, Michelangelo, dei più grandi artisti di tutti i tempi; la lingua del bel canto e della grande opera lirica, da poco riconosciuta Patrimonio immateriale dell’umanità; la lingua della cucina più famosa del mondo, apprezzata e stimata ogni giorno per la sua eccellenza e la sua qualità.

Una lingua straordinariamente ricca, tanto antica quanto moderna che sprigiona la sua missione culturale in ogni angolo del pianeta. Perché fuori dai confini nazionali l’italiano è parlato da oltre 80 milioni di persone e si conferma una delle lingue più studiate al mondo, anche grazie al prezioso lavoro di promozione che portano avanti gli Istituti di Cultura e le scuole all’estero. L’italiano ci identifica. Racconta ciò che siamo, la nostra storia, il nostro stile di vita. Ed è grazie all’italiano, alla sua bellezza e alla sua ricchezza, se il nostro popolo ha saputo farsi strada nel mondo. Se ci hanno ascoltato, è anche grazie alla nostra lingua, germogliata dalla sintesi di classicità e cristianesimo, resa viva nelle università, nei castelli, nei monasteri e sulle vie dei pellegrini. Oggi vogliamo dare ancora più forza a questo patrimonio, e vogliamo farlo insieme a voi. Perché la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero è un investimento strategico, non meno importante della promozione della nostra offerta economica o industriale.

Oggi firmiamo una Dichiarazione comune fatta di impegni concreti e iniziative operative e gettiamo le fondamenta di una nuova Comunità, da costruire e alimentare insieme. Lo faremo potendo contare prima di tutto sull’energia, la passione e il senso di appartenenza degli italiani all’estero che da sempre rappresentano gli Ambasciatori nel mondo dell’amore per la nostra Patria, la nostra lingua, la nostra cultura. Perché la lingua italiana è un film in cui ogni parola è una scena e ogni frase un capolavoro. E quindi grazie a voi per ciò che faremo insieme e per i risultati che raggiungeremo in questa nuova sfida".