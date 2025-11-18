Centrodestra in Veneto, Salvini: "L'obiettivo è stravincere"

18 novembre 2025 a

"Ho fatto tante campagne elettorali con le preferenze. Lo dico ai candidati: questi sono i giorni più importanti. L'obiettivo, lo dico con sobrietà e scaramanzia, non è vincere, ma stravincere in Veneto". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, all'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Veneto a sostegno di Alberto Stefani, in corso al Gran Teatro Geox di Padova.

Comizio che arriva in una giornata importante "per tutto il centrodestra, in particolare per la Lega, dal Monviso a Venezia al referendum, la firma della pre-intesa è un passaggio storico di modernità, progresso e innovazione", ha detto Salvini. "La firma per l'intesa per l'autonomia è un passaggio storico di libertà, di modernità, di progresso e di innovazione: grazie ai due milioni di Veneti che ci hanno permesso di arrivare fino a qua".

Non manca una stoccata all'opposizione: "Ormai c'è nel curriculum di chi si candida con la sinistra. 'Quante case hai occupato? Quindici. Bene, capolista'. La proprietà privata è sacra, via gli occupanti abusivi", ha detto il vicepremier all'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Veneto. "Siamo forti, uniti e compatti a livello nazionale, regionale e locale", ha detto Salvini.