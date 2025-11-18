“Italian Sounding” nel market del Parlamento Europeo. Lollobrigida: "Subito verifiche"

Foto: Facebook

18 novembre 2025

"Sorvolando sulla pancetta nella Carbonara...tutti questi prodotti rappresentano il peggio dell’Italian Sounding. È inaccettabile vederli sugli scaffali del market del Parlamento Europeo. Ho chiesto di avviare subito le verifiche". Così il Ministro Francesco Lollobrigida, attraverso i propri canali social, ha denunciato la presenza di prodotti, all’interno del market del Parlamento Europeo, che possono confondere i consumatori e danneggiare l’immagine delle produzioni italiane.

A livello normativo, quando un prodotto venduto in un paese europeo usa bandiera tricolore o richiami all’Italia pur non essendo italiano, può configurare una presentazione ingannevole ai sensi del Reg. 1169/2011 art. 7. In questi casi l' ICQRF può intervenire tramite segnalazione iRASFF alle autorità europee competenti.

Il Ministro ha chiesto verifiche immediate per scongiurare ogni forma di evocazione impropria dell’italianità che danneggi la reputazione del vero Made in Italy agroalimentare.