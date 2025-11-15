Condono, Tajani: "Affrontare la questione senza dogmatismo"

Foto: Ansa

"C'e' un problema particolare qui in Campania, il rischio di persone che rimangono in mezzo alla strada. Ce ne siamo occupati tante volte, bisogna comunque affrontare la questione e vedere quali sono gli edifici a rischio, quali sono quelli non a rischio e bisognera' affrontare con serenita', senza dogmatismo il problema e prendere poi una decisione". A dirlo Antonio Tajani, leader di Forza Italia, a margine di un convegno a Napoli, riferendosi lla possibile riapertura del condono 2003 proposto da un emendamento presentato alla manovra, che vede favorevole anche il candidato presidente della regione, Edmondo Cirielli. "Per alcune case si puo' pensare a un condono - spiega Tajani - e' un tema antico questo per la Campania, ci sono abbattimenti che lasciano in mezzo alla strada le persone, c'e' anche un problema sociale. Quindi si', va affrontata la questione, secondo me, caso per caso".