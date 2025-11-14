Ucraina, Crosetto: "Dall'Italia 100 milioni di aiuti umanitari per i civili"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 14 novembre 2025

"Ho parlato con i miei colleghi degli aiuti che l'Italia continuerà a dare a Kiev e per l'assistenza ai civili ci saranno 100 milioni". Ad annunciarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto al termine della riunione dei ministri della Difesa in formato E5 a Berlino. "Consegneremo nel prossimo mese anche gruppi elettrogeni che sono necessari a Kiev per sopravvivere al durissimo inverno che si prepara, e il dodicesimo pacchetto di aiuti militari che ho firmato e che illustrerò al Copasir".

"Continua il nostro impegno per l'Ucraina e continuerà sempre perché stiamo difendendo dagli attacchi russi scuole, ospedali, case e cittadini. Il 93% è contro obiettivi civili. Mi sembrerebbe assurdo non continuare a farlo, anzi non aumentare con tutte le possibilità che diamo aiuto a una nazione che non sta facendo null'altro che difendersi da un attacco assurdo", ha aggiunto Crosetto. "Non esiste nulla di militare in questa guerra, non esiste nulla che abbia a che fare con le regioni russofone. Esiste una guerra della Russia contro i cittadini ucraini. È quello che l'Europa ha capito fin dal primo giorno ed è il motivo per cui ostinatamente siamo a fianco dell'Ucraina e non l'abbandoniamo, perché la battaglia dell'Ucraina non è una battaglia che nasce per ideali, ma nasce soltanto per volontà di espansione e di crescita da parte di Putin. E l'Ucraina, se non aiutata, sarebbe solo il primo tassello".