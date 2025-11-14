Campania, l'appello di Salvini: "Chi sta a casa è come votasse Fico"

Foto: Lapresse

Tommaso Manni 14 novembre 2025 a

a

a

"La vittoria la decide quel 50 per cento di campani, napoletani, salernitani, che sta a casa. Chi sta a casa è come se votasse Fico, chi sta a casa è complice dei Cinquestelle". Il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, ha lanciato un appello ad andare a votare alle elezioni regionali durante il comizio della coalizione di centrodestra a Napoli. Rivolto al campo avversario, Salvini ha aggiunto: "Voi fregate il voto dei napoletani e dei campani, noi invece lo vogliamo conquistare questo voto".