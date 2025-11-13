Siracusano denuncia gli insulti sessisti: "Ecco cosa mi scrivono tutti i giorni"

Foto: Facebook Matilde Siracusano

Luigi Frasca 13 novembre 2025 a

a

a

Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, ha denunciato con un video pubblicato su Instagram gli insulti sessisti e i commenti volgari che riceve quotidianamente sui social.

Nel filmato, la deputata di Forza Italia mostra alcuni dei messaggi più offensivi – da “vai a cucinare e poi a tro**are” a “l’unica cosa chiusa è il tuo cervello” – e risponde con tono fermo e ironico: “Ragazzi, ma il cervello chiuso lo avete voi”.

Siracusano ha definito inaccettabile il livello di violenza verbale che colpisce le donne esposte pubblicamente online. “È quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo Paese che si espongono sui social media. Ma è inaccettabile. Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando?”, afferma nel video.

Il sottosegretario annuncia inoltre la volontà di presentare denuncia per gli insulti ricevuti, invitando tutte le vittime di odio online a fare lo stesso: “Io ho le spalle larghe, ma ci sono ragazze che soffrono enormemente per questo schifo. Il mio suggerimento è denunciare, denunciare, denunciare. Magari qualcuno si toglie questo brutto vizio”.

a