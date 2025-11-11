Scuola, Gelmini rilancia il tema dell'educazione sessuale: "In classe ineludibile, famiglie siano centrali"

Foto: La Presse

“A due anni esatti dal femminicidio di Giulia Cecchettin e di fronte, purtroppo, a un’escalation di violenza che provoca ogni giorno tante altre simili tragedie, è chiaro che il tema dell’educazione sessuale in classe sia di fatto ineludibile. La lotta alla violenza di genere è una battaglia prima di tutto culturale, che necessita della scuola tanto quanto delle famiglie. E spiace che, anche se le nuove linee guida previste dal governo sull’educazione civica prevedano già l’educazione alle relazioni e al rispetto, verso gli altri e in particolare verso la donna, ci sia ancora chi prova a farne una questione di propaganda.

La scelta della maggioranza di prevedere anche per le scuole medie l’insegnamento dell’educazione sessuale con il consenso informato dei genitori è un punto di equilibrio molto importante, raggiunto nell’interesse delle giovani generazioni e delle famiglie, il cui contributo su temi così dirimenti deve essere centrale, anche per arginare distorsioni ideologiche che rischierebbero di generare nei più piccoli solo confusione”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.