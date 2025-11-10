Azione replica a D'Orsi: “Non è stata una censura. Bene presa di distanza da convegno filo-Putin”

Foto: La Presse

"Alla città di Torino è stata conferita la medaglia d'oro al valor militare, nel maggio 1959, e alla provincia, nel 2005, il presidente Ciampi ha conferito la Medaglia d'oro alla Resistenza. È con queste credenziali autorevoli che la Torino democratica respinge oggi il tentativo di assecondare le quinte colonne del putinismo che vorrebbero, falsificando e manipolando la realtà dei fatti, rappresentare l'aggressione all'Ucraina come il risultato di una sindrome russofobica. Bene ha fatto il sindaco Lo Russo a prendere le distanze dal convegno, giustamente annullato, che si doveva tenere al Polo del '900". Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Non si tratta - sottolinea Napoli - di censurare il prof. D'Orsi, le cui idee circolano liberamente raccolte in decine di libri. Si tratta di evitare che un convegno diventi pretesto per dare spazio a chi le idee le combatte e le teme da sempre. Non è la russofobia che si vuole combattere, ma l'eurofobia che si vuole diffondere. È la Torino democratica che dice "no" a chi vuole infangarne la storia".