Per Meloni i complimenti della stampa inglese: "Leader esperta, pragmatica e flessibile"

"Nigel Farage riuscirà a emulare il successo riscosso dalla deputata di estrema destra italiana Giorgia Meloni?". Se lo chiede il quotidiano britannico The Guardian che "consiglia" al leader del Reform Party di seguire le orme della premier italiana se vuole arrivare al governo. "Parlamentare esperta, aperta alla collaborazione e al compromesso", viene definita Giorgia Meloni. Complimenti affatto scontati per un giornale che guarda a sinistra e ha come faro i laburisti. "Una delle immagini più suggestive del vertice del G7 di giugno - scrive The Guardian - mostrava un gruppo di leader mondiali impegnati in una chiacchierata serale informale e improvvisata al ristorante. In primo piano, una testa bionda familiare: Giorgia Meloni. Durante i suoi tre anni da Primo Ministro italiano, Meloni ha superato il populismo destra, guadagnandosi il rispetto di altri leader - tra cui Keir Starmer - per il suo pragmatismo e la sua flessibilità. Tra coloro che osservano questa trasformazione da bordo campo ci sarà colui che spera di sostituire Starmer: Nigel Farage". Il capo di Reform è reduce da un successo strepitoso alle amministrative e alle politiche i sondaggi lo danno per vincente rispetto ai conservatori e in ascesa tanto da minacciare la stabilità del governo del laburista Starmer.

Insomma, Meloni promossa a pieni voti viene indicata come "maestra" per Farage. "Guidare un governo non significa solo flessibilità ideologica. È anche una questione di personalità ed esperienza. Ed è qui che le differenze tra Farage e Meloni si fanno più evidenti", sottolinea il quotidiano britannico. "Nonostante sia ancora relativamente nuova sulla scena mondiale, Meloni è membro del parlamento italiano da quasi vent'anni e ha ricoperto per la prima volta il ruolo di ministro nel governo guidato da Silvio Berlusconi nel 2008. Al contrario, sebbene Farage sia indubbiamente un veterano della politica, quasi tutta la sua esperienza, anche nel Parlamento europeo, è consistita nel ruolo di leader indiscusso di un gruppo relativamente piccolo di outsider".

E ancora: Meloni, "ha molta esperienza nella contrattazione, nel compromesso, nella negoziazione, le arti più sottili per arrivare a una posizione in cui si vince e si ottiene ciò che si vuole". "Niente di tutto questo è necessariamente un terreno politico familiare per Farage", conclude il giornale.