Scuola, l'affondo di Valditara: “Cgil fa opposizione al governo, difficile trovare soluzioni insieme”

08 novembre 2025

"Critiche da parte dei sindacati sul nuovo contratto docenti? No, attenzione, è la CGIL che non ha sottoscritto, tutti gli altri sindacati hanno sottoscritto". Così il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, rispondendo a margine della 7 conferenza nazionale dipendenze, sull'insoddisfazione della CGIL per la firma del nuovo contratto per i docenti. "Gli stipendi dei docenti sono rimasti bloccati per 10 anni e, prima che arrivassimo noi, per 3 anni ci sono state inutili discussioni inconcludenti - ha sottolineato il ministro del Carroccio - noi abbiamo firmato in 3 anni 2 contratti e ci sono tutte le condizioni per firmarne un terzo". "Non c'è nella storia della Repubblica un governo che abbia firmato durante una legislatura tre contratti sulla scuola con aumenti medi che saranno di 416 euro al mese, firmando anche il terzo, con diversi bonus e l'assicurazione sanitaria", afferma Valditara, che sulla possibilità di continuare dialogo con la CGIL aggiunge: "Noi siamo sempre aperti al dialogo, è la CGIL che non vuole dialogare e la butta in politica", denunciando che "diventa difficile essere costruttivi e trovare soluzioni insieme quando si vuole solo fare, come fa la CGIL, opposizione al governo".