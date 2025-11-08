Sciopero, la Lega: "L'80% di manifestazioni di venerdì. Landini difende il proprio weekend, anziché i lavoratori"

Redazione 08 novembre 2025 a

“Varie sigle sindacali, Cgil in testa, nel 2025 hanno organizzato 22 scioperi generali (sette sono stati annunciati tra novembre e dicembre), che si aggiungono a una miriade di mobilitazioni locali e di categoria. Guarda caso, le forme più radicali di protesta sono state previste per quasi l’80% dei casi - ovvero 17 su 22, il 77,2% - di venerdì o di lunedì. E gli altri? Di sabato. Oppure nei festivi. Maurizio Landini nega che voglia organizzarsi il weekend lungo: ci dica perché la difesa dei lavoratori non è mai in agenda, per esempio, in qualche mercoledì feriale. Chiediamo rispetto per milioni di cittadini italiani ostaggio di qualche sindacalista festaiolo, viziato e capriccioso”. Così una nota della Lega.