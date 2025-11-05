Voto di scambio, il sindaco di Modugno: "Mai ceduto a compromessi"

Foto: Wikipedia

Gianni Di Capua 05 novembre 2025 a

a

a

"Ho sempre creduto che il rispetto della legalita' sia il primo dovere di chi sceglie di servire la cosa pubblica. E' su questo principio ho fondato ogni mia scelta, ogni atto, ogni battaglia politica e personale". Cosi' il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha commentato sui social l'ordinanza di custodia cautelare che oggi ha portato all'arresto dell'assessore Antonio Lopez e di altre cinque persone, nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Bari su presunti scambi elettorali politico-mafiosi tra esponenti del clan Parisi e candidati alle amministrative del 2020. "Chi mi conosce - scrive Bonasia - sa che non ho mai ceduto a pressioni o compromessi e che ho sempre anteposto l'interesse della comunita' a qualsiasi altro".

L'indagine, coordinata dal pm Fabio Buquicchio, ipotizza che Lopez eletto nel 2020 con la lista civica "Modugno per le Imprese e il Commercio" e successivamente nominato assessore alle Attivita' produttive, commercio, agricoltura e politiche attive del lavoro abbia ottenuto appoggi elettorali in cambio di denaro e promesse di assunzioni. Trent'anni, imprenditore nel settore degli impianti termici, Lopez e' titolare della ditta "Pugliatermic Technology Service" con sede a Modugno e liquidatore della I.m.a.rr. S.r.l.s., societa' di famiglia. "Affrontero' questa vicenda con serenita' - ha aggiunto Bonasia - garantendo la massima collaborazione all'autorita' giudiziaria, certo che la verita' ristabilira' l'ordine dei fatti. Oggi lo sconforto e' grande e l'amarezza profonda. Oggi piu' che mai sento il bisogno del vostro sostegno, della vostra fiducia, della vostra vicinanza. Continuero' a servire Modugno con la stessa determinazione, lo stesso senso del dovere e la stessa passione che mi hanno guidato finora. Ma solo da voi posso trovare la forza con cui andare avanti".