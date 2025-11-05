Vannacci all'attacco: "Con Mamdani sindaco 24 anni dopo l'11 settembre l'Occidente si arrende"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 05 novembre 2025 a

"Ventiquattro anni dopo l'11 settembre, New York ha un sindaco musulmano. Così l'Occidente celebra la propria resa culturale chiamandola progresso". L'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci commenta sui social network il risultato elettorale delle elezioni amministrative nella Grande Mela. Al momento, con il 97,1% delle schede scrutinate, Zohran Mamdani, indiano di origini e musulmano di fede, ha ottenuto 1.029.196 voti, il 50,4% delle preferenze. Il candidato del Partito democratico ha battuto Andrew Cuomo, ex dem presentatosi come indipendente, che di consensi ne ha avuti 849.816, raggiungendo il 41,6%. Sconfitto anche il repubblicano Curtis Sliwa: 145.543 voti e 7,1% dei consensi.

L'11 settembre 2001 quattro aerei di linea della United Airlines e dell'American Airlines vennero dirottati da 19 terroristi legati ad Al Qaeda. Due vennero fatti schiantare contro le Torri Gemelle del World Trade Center, a New York, che crollarono. Un altro velivolo venne fatto cadere sul Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa. Il quarto jet venne diretto verso Washington ma cadde in un campo in Pennsylvania dopo una rivolta dei passeggeri contro i dirittatori. Gli attacchi dell'11 settembre, compiuti da terroristi musulmani, provocarono 2.977 morti.