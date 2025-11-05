Tajani: "Italia vuole essere la voce dell'Africa in Europa"

Foto: La Presse

"L'Africa rappresenta una priorità strategica assoluta: per i nostri interessi nazionali, per la sicurezza dell'Europa e per gli equilibri globali. La mia missione in Senegal, Mauritania e Niger, dove sono stato la scorsa settimana insieme al Ministro Piantedosi, è la conferma di un chiaro messaggio politico: l'Africa è al centro della politica estera italiana. Con un nuovo approccio, basato sull'ascolto, sul dialogo e su un partenariato equo e paritario. In linea con lo spirito del Piano Mattei. ". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al Question Time alla Camera. "L'Italia vuole essere sempre più la voce dell'Africa in Europa e lavorare con i partner africani sui tanti temi di interesse comune: flussi migratori, lotta al terrorismo, sicurezza energetica, sicurezza alimentare, ma soprattutto crescita e nuove opportunità economiche", ha aggiunto, riferendo che ",'interscambio commerciale tra Italia e Africa è cresciuto negli ultimi 5 anni di oltre il 40%, superando i 54 miliardi di euro, ma vogliamo fare sempre di più".

"Per questo ho voluto inserire l'Africa tra le regioni prioritarie del nostro Piano per l'Export, potenziare - già con la prossima Legge di bilancio - gli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione delle nostre imprese e rafforzare la presenza del Sistema Italia nel Continente", ha sottolineato Tajani. "I partenariati con Mauritania, Senegal e Niger sono cruciali per la lotta al terrorismo e ai traffici illeciti di ogni tipo", ha detto ancora il titolare della Farnesina.