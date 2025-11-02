"Profondo rosso" per l'hotel della compagna del leader M5S Conte. Incassi crollati e debiti con il Fisco

Foto: Ansa

Guai in famiglia per la compagna del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il Grand Hotel Plaza, controllato da un gruppo di cui è proprietaria Olivia Paladino con la sorella Cristiana, è in "profondo rosso". L’Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteca per 5 milioni di euro sull'immobile in via del Corso, a Roma, dopo che sono scadute tre cartelle esattoriali inviate alla società titolare, la Immobiliare Roma splendido srl. C'è poi il contenzioso da 10 milioni di euro con il fratellastro della fidanzata del leader 5 stelle, figlio dell’attrice Ewa Aulin, sposata in prime nozze da Cesare Paladino, il fondatore dell'azienda. Proprio lui non vede futuro per la società: dopo il Covid gli incassi sembravano essere ripartiti, ma nel 2024 è arrivato il contenzioso con il Fisco. Il patrimonio netto della società che gestisce l'hotel a cinque stelle, la Unione esercizi alberghi di lusso srl, è negativo per 11,788 milioni di euro e ha evitato la ricapitalizzazione sfruttando i decreti Covid di Giuseppe Conte che rinviavano di cinque anni l’applicazione delle norme del codice civile che la impongono superati certi parametri in bilancio. Il paracadute verrà meno entro il prossimo anno.

Se il capitale non verrà aumentato attraverso nuovi versamenti da parte dei soci, si potrebbe aprire in ultima istanza la strada della liquidazione. L'anziano fondatore appare pessimista, stando a quando riporta la relazione allegata all'ultimo bilancio di esercizio disponibile, quello del 2024: "In merito al presupposto della continuità aziendale, il sottoscritto amministratore, ha maturato una significativa incertezza sulla capacità della società di continuare la propria operatività in un prevedibile arco di tempo futuro". E il revisore dei conti, Giovanni Monaco, insiste: "Si richiama l’attenzione sulla “prospettiva di continuità aziendale” come indicato nella nota integrativa e sulla relazione di gestione nella quale le considerevoli perdite accumulate nel periodo 2020-2022 risultano essere state sospese per effetto della normativa vigente per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 ed aggravata dalla successiva guerra Ucraina-Russia. Tali perdite risultano essere ancora consistenti e aggravate anche dalla perdita dell’esercizio 2023; a cui deve aggiungersi l’ulteriore perdita di 3.705.508 euro dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024". Il revisore rinvia quindi all'amministratore il compito di convocare "una prossima assemblea per definire ogni deliberazione inerente e conseguente la copertura delle perdite". Insomma, sono guai seri.

Nel 2023, dopo la pandemia, gli incassi erano saliti a 9,766 milioni. Ma l’anno successivo il fatturato è sceso 6,031 milioni. Nel frattempo è ddoppiato l'affitto dell'edificio che ospita l'albergo, ora a 4 milioni. Seppure le perdite operative sono diminuite, da 8,239 a 3,705 milioni, la gestione continua ad essere in rosso, ed è un problema per una società che ha circa 40 milioni di debiti di cui ben 30,757 con la sola Agenzia delle Entrate.

Scrive Paladino nella relazione sulla gestione: « La situazione economica presenta elementi di deterioramento dei risultati di gestione rispetto al precedente anno. Si assiste ad una nuova contrazione dei ricavi, i quali ammontano ad euro 5.953.134 evidenziandosi così una contrazione del 31%, pari ad euro 2.755.443, rispetto ai livelli del precedente anno".



La rivalutazione dell'edificio per 245,5 milioni, fatta gratis grazie a un decreto del governo Conte, fa sì che se l'Hotel Plaza dovrà essere messo in liquidazione, la famiglia Paladino resterà con le sole mura dell'albergo.