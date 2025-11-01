Sondaggio Pagnoncelli, doccia fredda a sinistra. Volano Meloni e il governo
Sale il gradimento per il governo, la premier e i leader del centrodestra. Cala il Pd mentre il Movimento 5 stelle ha una evidente battuta di arresto. Ecco quanto emerge dall'ultimo sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Fratelli d’Italia conferma il risultato di luglio, attestandosi al 28%. Forza Italia guadagna un punto, salendo al 9%, mentre la Lega arretra leggermente, scendendo all’8% (-0,5). Noi moderati resta stabile all’1%.
Nel campo del centrosinistra, il Partito Democratico si posiziona al 20,9% perdendo due decimali, mentre il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto e si ferma al 13,5%. Alleanza Verdi Sinistra cresce dello 0,5%, raggiungendo il 6,3%. Tra le forze minori, Azione avanza al 3,3% (+0,7%), Italia Viva migliora al 2,6% (+0,4%) e +Europa cala all’1,8% (-0,4%).
Pagnoncelli osserva che, nel complesso, i dati rimangono quasi invariati rispetto a tre mesi fa. L’indice di gradimento per il governo registra un leggero aumento, passando dal 42 al 43%. Anche la presidente del Consiglio segue lo stesso trend, con un punto in più (da 43 a 44%). Tra i leader politici, Antonio Tajani e Giuseppe Conte guadagnano due punti, mentre restano sostanzialmente invariati i consensi per Elly Schlein e Matteo Renzi.