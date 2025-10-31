Ponte sullo Stretto, Salvini: "Voglio farlo, non mi interessano gli scontri"

Foto: Ansa

Il Ponte sullo stretto "lo voglio fare, non mi interessano gli scontri". Matteo Salvini lo ha detto a Radio Anch'io su Rai Radio1 dopo le polemiche per la decisione della Corte dei Conti. "Non serve a me, dopo decenni di promesse mancate, unisce 5 milioni di italiani che vivono in Sicilia all'Italia e all'Europa", ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio. "In Sicilia abbiamo 23 mld di euro di cantieri aperti", ha poi affermato il ministro delle Infrastrutture replicando alle critiche delle opposizioni. E sui costi ha concluso: "Costa 13,5 mld. Oggi abbiamo 204 mld di euro di cantieri aperti in Italia, alcuni molto piu' costosi del ponte. E' meno di un decimo di quello che stiamo giustamente investendo in Italia e avra' ritorni economici pari al doppio dell'investimento".