Ponte sullo Stretto, Salvini: "Risponderemo alla Corte dei conti punto per punto"

"Abbiamo calendarizzato i prossimi passi. Al primo il Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, mettere in sicurezza i fondi necessari all'opera che siamo determinati a portare avanti". Il vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. "Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto perché abbiamo rispettato tutte le normative", ha aggiunto.

"Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri già a novembre, se dovremo tornare in Cdm ai primi di dicembre rimandando in Corte dei Conti tutte le nostre motivazioni per proseguire con l'opera lo faremo", ha precisato il vicepremier, che non vuole "mettere bandierine: "Non è un 'ponte della Lega', non è un ponte sovranista, ma un ponte che crea ricchezza, lavoro. Sara' qualcosa di unico e irripetibile e collegherà Sicilia e Calabria".

E questa mattina a Palazzo Chigi il progetto del Ponte sullo Stretto è stato al centro dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. "All'esito della riunione - ha fatto sapere il governo - si è convenuto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti". Solo dopo averne esaminato nel dettaglio i contenuti, il consiglio dei ministri "provvederà a replicare puntualmente a ciascun rilievo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento" e resterà fermo "l’obiettivo, pienamente condiviso dall’intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell’opera".